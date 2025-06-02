Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«И ключи от квартиры…»: обнародован текст мирного плана Украины для встречи в Стамбуле

«И ключи от квартиры…»: обнародован текст мирного плана Украины для встречи в Стамбуле

БлокнотРУ Украинский меморандум - это ультиматум, оценил политолог Сергей Марков. Мирный план по-украински «слили», так что до встречи делегаций двух стран в Стамбуле, которая состоится уже завтра, 2 июня, уже можно узнать о «хотелках» киевского режима.

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Комментарии
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Олег Иванович
Объявление войны хохлам и будет означать войну со всем западом.
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1 д.
Надежда
Англичанке необходимо сорвать переговоры, потому хозяева и написали своим вассалам этот абсурд
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1 д.
Семен Демин
А вы ожидали что-нибудь другое от хохлов? Наивные. Пока мы ведём базар, Украина уничтожает стратегическую авиацию России. Потом дело дойдет до РВСН. А потом подключатся США и Европа подготовиться к войне. С такой политикой надежды Украины на развал РФ вполне обоснованы, ибо РФ похожа на бесформенную, беззубую и безвольную амебу.
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22 час.
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