«И ключи от квартиры…»: обнародован текст мирного плана Украины для встречи в Стамбуле

Семен Демин

А вы ожидали что-нибудь другое от хохлов? Наивные. Пока мы ведём базар, Украина уничтожает стратегическую авиацию России. Потом дело дойдет до РВСН. А потом подключатся США и Европа подготовиться к войне. С такой политикой надежды Украины на развал РФ вполне обоснованы, ибо РФ похожа на бесформенную, беззубую и безвольную амебу.