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Александр Соболев: «Первый тайм с «Краснодаром» – худший за всю мою карьеру в «Спартаке»

Александр Соболев: «Первый тайм с «Краснодаром» – худший за всю мою карьеру в «Спартаке»

Красно-белые уступали со счетом 0:1 к перерыву матча 24-го тура Мир РПЛ, но в итоге победили 4:3. «Выиграли и заработали три очка – это хорошо.

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