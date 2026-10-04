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Татар-информ

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Кризис Алекно: почему его «Зенит» провалился в Кубке легенд

Кризис Алекно: почему его «Зенит» провалился в Кубке легенд

Завершился групповой этап мужского волейбольного Кубка легенд. И если казанский «Зенит» уверенно шагнул в «Финал четырех», то наш старый знакомый Владимир Алекно эту задачу с питерским «Зенитом» провалил.

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