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Говорит Европа ⚡

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Владимир Олейник: Парламент Украины боится не ракет, а разъярённых избирателей

Владимир Олейник: Парламент Украины боится не ракет, а разъярённых избирателей

Почему президент Украины Владимир Зеленский продолжает игнорировать требования президента США Дональда Трампа и наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам? Что стоит за исключением народного депутата Украины Алексея Гончаренко из фракции и можно ли считать это началом формирования управляемой оппозиции? Насколько реален сценарий гражданской войны в Украине при глубоком расколе общества по язык… Читать далее: https://govorit.

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