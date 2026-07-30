Страна и люди
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Страна и люди

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Журналистку Шипачеву приговорили к 12 годам за госизмену. «Перевела деньги на Украину»

Журналистку Шипачеву приговорили к 12 годам за госизмену. «Перевела деньги на Украину»

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии журналистку Дарью ШипачевуОглашение в Мосгорсуде приговора журналистке Дарье Шипачевой по делу о госизмене, 29 июля 2026 годаАгентство «Москва» Журналистку Дарью Шипачеву признали виновной в государственной измене и приговорили к 12 годам лишения свободы.

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Комментарии
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ВЕРА Башмакова
В  России что, инквизиция? Или гестапо? Те тоже  не  отчитывались  о  своей  работе.  Вряд ли нормальный человек в России будет переводить свои деньги  для  помощи  ВСУ. Тут что-то не то... ИМХО.
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