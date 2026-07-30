Журналистку Шипачеву приговорили к 12 годам за госизмену. «Перевела деньги на Украину»

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии журналистку Дарью ШипачевуОглашение в Мосгорсуде приговора журналистке Дарье Шипачевой по делу о госизмене, 29 июля 2026 годаАгентство «Москва» Журналистку Дарью Шипачеву признали виновной в государственной измене и приговорили к 12 годам лишения свободы.
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