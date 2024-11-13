Главное сохранить государственность, а не вернуть территории – предатель Крыма Казарин

Слишком наивно было предполагать, что Украина победит в противостоянии с Россией. Об этом в эфире видеоблога «Бабель» заявил мобилизовавшийся в ВСУ крымский журналист-заукраинец Павел Казарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».