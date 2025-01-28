В клинике опровергли слова Винер об удалении здорового мениска у Крамаренко

Врачи опровергли слова главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер о том, что гимнастке Лале Крамаренко во время операции на колене в июле 2024 года по ошибке удалили здоровый мениск.
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