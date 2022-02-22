Профильные комитеты рекомендовали Думе ратифицировать соглашения с ДНР и ЛНР

Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ на заседании во вторник единогласно приняли совместное решение рекомендовать палате ратифицировать договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.
Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ на заседании во вторник единогласно приняли совместное решение рекомендовать палате ратифицировать договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.
Свежие комментарии