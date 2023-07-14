Нарушил правила: на Дону эвакуатор стал причиной двойного ДТП

ДТП произошло в Новочеркасске 13 июля в 14:40 на улице Харьковской, возле дома № 67. По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя эвакуатором 2834-ЛМ, нарушил правила расположения своего транспортного средства.
Популярные статьи
- Нарушение миграционного законодательства: свыше 20 граждан стран Средней Азии, находившиеся на территории Ростовской области, выдворены за пределы РФ
- В Миллеровском районе реализуются региональные инвестиционные проекты
- Депутат Вячеслав Василенко посетил фермерское хозяйство Ломатченко в Сулине Миллеровского района
Свежие комментарии