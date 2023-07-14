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Нарушил правила: на Дону эвакуатор стал причиной двойного ДТП

ДТП произошло в Новочеркасске 13 июля в 14:40  на улице Харьковской, возле дома № 67. По предварительным данным,  водитель 2000 года рождения, управляя эвакуатором 2834-ЛМ, нарушил правила расположения своего транспортного средства.

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