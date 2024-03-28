Иностранные инвестиции в обрабатывающую промышленность города Шэньчжэнь выросли почти вдвое

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Китайский город Шэньчжэнь в китайской провинции Гуандун на юге Китая останется маяком для иностранных инвестиций в 2023 году, говорится в отчете глобальной консалтинговой компании PwC, поскольку за последний год в технологической Мекке появилось 7258 новых предприятий с иностранными инвестициями.