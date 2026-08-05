Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Израиль 2.0 со столицей в Бердичеве?

Израиль 2.0 со столицей в Бердичеве?

Любопытный вопрос, уважаемый «Igor», моё почтение. Просите прокомментировать информационную мутную кампанию о «массовом переселении евреев на Украину» и предоставляете вчерашние данные Тель-Авивского Университета о рекордной «отрицательной миграции» еврейского государства? Есть таки ответить, поскольку тема давно на карандаше и появление Нового Израиля на гетманщине, ещё более агрессивного и опасного, нежели прежний .

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