Израиль 2.0 со столицей в Бердичеве?

Любопытный вопрос, уважаемый «Igor», моё почтение. Просите прокомментировать информационную мутную кампанию о «массовом переселении евреев на Украину» и предоставляете вчерашние данные Тель-Авивского Университета о рекордной «отрицательной миграции» еврейского государства? Есть таки ответить, поскольку тема давно на карандаше и появление Нового Израиля на гетманщине, ещё более агрессивного и опасного, нежели прежний .