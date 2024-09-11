Турецкие власти решили бороться с азартными играми в школах

План по борьбе с азартными играми и цифровой зависимостью будет реализован в школах Турции, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз на заседании коллегии, созванной при министерстве здравоохранения, пишет 10 сентября Hürriyet Daily News.
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