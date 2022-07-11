Жители Бахмута подозревают прессу в содействии провокациям ВСУ

Украинские власти готовят серию провокаций в стратегически важном городе Бахмут. Такого мнения придерживаются местные жители, которые активно обсуждают появление представителей прессы в нескольких местах города, где ничего ранее не происходило.
Украинские власти готовят серию провокаций в стратегически важном городе Бахмут. Такого мнения придерживаются местные жители, которые активно обсуждают появление представителей прессы в нескольких местах города, где ничего ранее не происходило.
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