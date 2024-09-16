Продолжается тушение пожара на Городецком полигоне ТБО

В тушении пожара на полигоне ТБО АО «Ситиматик – Нижний Новгород» в Городецком округе Нижегородской области задействованы 37 единиц техники, в том числе 9 – от МЧС и 2 – от Минлесхоза области, сообщили в пресс-службе областного правительства.
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