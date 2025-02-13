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Подросток зачал ребенка с учительницей и попросил не сажать ее в тюрьму

Подросток зачал ребенка с учительницей и попросил не сажать ее в тюрьму

В штате Нью-Джерси, США, подросток вступился за учительницу, которая забеременела от него шесть лет назад, и попросил не сажать ее в тюрьму.

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алексей алексей
РЕВНОСТЬ ИЛИ ЛЖИВЫЙ ЖЕНСКИЙ БАЛАГАН? Мужское ЖЕЛАНИЕ может быть раздавлено женской ПОХОТЬЮ… ЖЕНЩИНЫ ЛИШЕНЫ ЧУВСТВА РЕВНОСТИ, а разговоры «я - ревнивая», - это попытка убедить окружающих в своей эмоциональности. ЖЕНЩИНЫ НЕ ЗАКАНЧИВАЮТ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ, ПОТОМУ ЧТО «МУЖЧИНА ИЗМЕНИЛ», а мужчины сплошь и рядом уходят в МИР ЛУЧШИЙ, потому что после измены женщины, он вечно будет жить в МИРЕ ХУДШЕМ – таковы нравственные страдания мужчины после измены женщины: легче не жить, чем жить! ТОЛСТОКОЖЕЙ ЖЕНСКОЙ НАТУРЕ ЭТО НЕИЗВЕСТНО. Бабка спрашивает деда, что такое &quot;ситуация&quot;. Дед - вот ты приходишь домой, а я с другой бабкой - это и есть ситуация. Бабка - значит, если ты приходишь домой, а я с другим дедом - это ситуация? Дед - ты, бесстыжая, не путай ситуацию с бл-вом! ЖЕНЩИНЫ ЛИШЕНЫ ЧУВСТВА РЕВНОСТИ. Давать Или Не Давать: Вот В Чем Вопрос? А Если У Мужчины Денежки Есть, Ответ Ясен - Давать!
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