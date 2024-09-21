Рассекречен бизнес-седан VW, который ждут в России под маркой Jetta

Китайские фотошпионы запечатлели без камуфляжа новинку, которой не было в плане немецкого концерна. Очевидцам попалась Jetta VA7 — модель длиной 4,8 метра, которая представляет собой перелицованный и упрощенный Volkswagen Sagitar.
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