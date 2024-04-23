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Военное обозрение

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Первые шаги сделаны: ракетные системы Typhon обосновываются в Юго-Восточной Азии

Первые шаги сделаны: ракетные системы Typhon обосновываются в Юго-Восточной Азии

Ракетные системы средней дальности Typhon всё ближе подбираются к границам России. Пока до возможности прямого удара по территории дело не дошло, но начало положено, и появление американских ракет на расстоянии прямой досягаемости – теперь вопрос времени.

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