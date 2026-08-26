Fuzzy Logic Labs обновила платформу борьбы с мошенничеством для цифрового рубля

Компания Fuzzy Logic Labs, входящая в состав «Х.Технологии» «Ростелекома», представила обновлённую интеллектуальную платформу Smart Fraud Detection (SFD), предназначенную для защиты операций с цифровым рублём.
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