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Регионы России

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Fuzzy Logic Labs обновила платформу борьбы с мошенничеством для цифрового рубля

Fuzzy Logic Labs обновила платформу борьбы с мошенничеством для цифрового рубля

Компания Fuzzy Logic Labs, входящая в состав «Х.Технологии» «Ростелекома», представила обновлённую интеллектуальную платформу Smart Fraud Detection (SFD), предназначенную для защиты операций с цифровым рублём.

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