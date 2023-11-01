Им запретили учиться и работать, карусели и музыку, даже ходить в парикмахерские. Вы поняли, о ком я говорю, - про женщин Афганистана.
Когда Афганистан просто запретит всех женщин
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
Ни в коем случае. Граничить это не значит быть китайцами с их традициями. Вы что? Очнитесь и почитайте внимательно как в горных районах живут афганцы. И не натягивайте сову на глобус. А то уже до абсурда дошли со своими фантазиями. Скоро вы и русских притянете к своим диким интерпретациям даоских традиций. Все не пишите мне глупости.
Ответить
18 час.
Воробей
Вообще-то на даосах зацикливаться нет особого смысла. Есть и соответствующая европейская, индийская, египетская и других народов, включая славянскую, традиции. Можете поискать литературу на предмет KAREZZA. Зайдите в Amazon и вставьте это слово в поисковик. И увидите целый ряд книг на этот предмет. Культура, и соответственно бескультурье, в сексе - совершенно универсально для людей на всей Земле.По определённой причине Творцу необходимо, чтобы мир имел фон доминирующего неведения и бескультурности.
Ответить
18 час.
В
Воробей
Вот я нашел на русском информацию об этом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
Сохранённый половой акт — Википедия
ru wikipedia
Ответить
17 час.
Свежие комментарии