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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Когда Афганистан просто запретит всех женщин

Когда Афганистан просто запретит всех женщин

Им запретили учиться и работать, карусели и музыку, даже ходить в парикмахерские. Вы поняли, о ком я говорю, - про женщин Афганистана.

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Комментарии
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Майя Maja
Ни в коем случае. Граничить это не значит быть китайцами с их традициями. Вы что? Очнитесь и почитайте внимательно как в горных районах живут афганцы. И не натягивайте сову на глобус. А то уже до абсурда дошли со своими фантазиями. Скоро вы и русских притянете к своим диким интерпретациям даоских традиций. Все не пишите мне глупости.
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18 час.
Воробей
Вообще-то на даосах зацикливаться нет особого смысла. Есть и соответствующая европейская, индийская, египетская и других народов, включая славянскую, традиции. Можете поискать литературу на предмет KAREZZA. Зайдите в Amazon  и вставьте это слово в поисковик. И увидите целый ряд книг на этот предмет. Культура, и соответственно бескультурье, в сексе - совершенно универсально для людей на всей Земле.По определённой причине Творцу необходимо, чтобы мир имел фон доминирующего неведения и бескультурности.
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18 час.
В
Воробей
Вот я нашел на русском информацию об этом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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