Когда Афганистан просто запретит всех женщин

Майя Maja

Ни в коем случае. Граничить это не значит быть китайцами с их традициями. Вы что? Очнитесь и почитайте внимательно как в горных районах живут афганцы. И не натягивайте сову на глобус. А то уже до абсурда дошли со своими фантазиями. Скоро вы и русских притянете к своим диким интерпретациям даоских традиций. Все не пишите мне глупости.