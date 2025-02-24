Военнослужащие Северного флота почтили память адмирала Фёдора Ушакова

В воинских частях, на кораблях и подводных лодках проведены занятия по военно-политической подготовке, на которых личному составу рассказали о морских походах знаменитого адмирала, его умении использовать нестандартные тактические маневры и военную смекалку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии