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Царьград

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Дебаты оказались не нужны депутатам. Только один кандидат пришёл на ТВ перед выборами в Госдуму

Дебаты оказались не нужны депутатам. Только один кандидат пришёл на ТВ перед выборами в Госдуму

Только один кандидат в депутаты в Госдуму пришёл на дебаты на ТВ.Предвыборная кампания 2026 года в Удмуртии началась с необычной ситуации.

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