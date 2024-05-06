🙏В Феодосии волонтёры поздравили раненых бойцов СВО с Пасхой Военные сейчас проходят реабилитацию и лечение в санатории.
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🙏В Феодосии волонтёры поздравили раненых бойцов СВО с Пасхой Военные сейчас проходят реабилитацию и лечение в санатории.