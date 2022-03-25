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За гибель семерых человек водитель грузовика на шесть лет отправился в колонию

За гибель семерых человек водитель грузовика на шесть лет отправился в колонию

Региональное управление Следственного комитета России сообщает, что 31-летний житель Забайкалья признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, а также использовании поддельного водительского удостоверения.

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