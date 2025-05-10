В Госдуме призвали ФРГ прекратить поставки оружия Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможном 30-дневном перемирии, призвал Берлин прекратить поставки оружия на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии