Эти вещи в доме тормозят достаток и привлечение удачи

Каждая вещь в доме имеет свою особую энергетику будь то положительную, или отрицательную. Но мало кто задумывается над тем, что старенький любимый свитер, подаренная чашка или же искусственные цветы, радующие глаз – могут быть самыми настоящими «вампирами», негативно влияющими на благосостояние.