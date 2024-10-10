Эти вещи в доме тормозят достаток и привлечение удачи

Каждая вещь в доме имеет свою особую энергетику будь то положительную, или отрицательную. Но мало кто задумывается над тем, что старенький любимый свитер, подаренная чашка или же искусственные цветы, радующие глаз – могут быть самыми настоящими «вампирами», негативно влияющими на благосостояние.
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