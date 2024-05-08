Найден 2000-летний артефакт: бронзовый портрет Александра Великого Сергеева ТатьянаФинн Ибсен и Ларс Даниэльсен, два охотника за сокровищами, обнаружили бронзовый портрет Александра Великого во время исследований с помощью металлоискателя недалеко от Рингстеда, города на датском острове Зеландия.
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