Найден 2000-летний артефакт: бронзовый портрет Александра Великого Сергеева ТатьянаФинн Ибсен и Ларс Даниэльсен, два охотника за сокровищами, обнаружили бронзовый портрет Александра Великого во время исследований с помощью металлоискателя недалеко от Рингстеда, города на датском острове Зеландия.