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Кухня и дом

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Как я вернула белизну эмалированной кастрюле без жестких губок и абразивов

Как я вернула белизну эмалированной кастрюле без жестких губок и абразивов

Эмалированная посуда — это, пожалуй, одна из самых уютных вещей на кухне. Она напоминает о детстве, о бабушкиных супах и компотах, о чем-то по-настоящему домашнем.

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