Представлены электрические фургон и микроавтобус Kia PV7[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В самом начале 2024 года компания Kia показала концептуальную линейку легкого коммерческого электротранспорта PV, созданную на модульной платформе PBV (Platform Beyond Vehicles).
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