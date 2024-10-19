В Татарстане зафиксирован рост цен на молочную продукцию и некоторые овощи

С 7 по 13 октября в Татарстане наблюдается увеличение цен на молочные товары. Сливочное масло подорожало на 1% и теперь стоит 877,85 рубля за килограмм, молоко (2,5-3,2% жирности) — 92,08 рубля за литр, сметана — 234,05 рубля, творог — 391,12 рубля, а различные виды сыров — 693,78 рубля.