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ГТРК Татарстан

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В Татарстане зафиксирован рост цен на молочную продукцию и некоторые овощи

С 7 по 13 октября в Татарстане наблюдается увеличение цен на молочные товары. Сливочное масло подорожало на 1% и теперь стоит 877,85 рубля за килограмм, молоко (2,5-3,2% жирности) — 92,08 рубля за литр, сметана — 234,05 рубля, творог — 391,12 рубля, а различные виды сыров — 693,78 рубля.

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