Регионы России
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Регионы России

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Вотяков: регионам России нужна технологическая специализация в сфере ИИ

Вотяков: регионам России нужна технологическая специализация в сфере ИИ

Распределенную сеть центров компетенций в сфере искусственного интеллекта необходимо сформировать в России, при этом регионы должны специализироваться на отдельных технологических направлениях с учетом потребностей местного бизнеса и уже существующей научной и кадровой базы.

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