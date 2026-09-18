Вотяков: регионам России нужна технологическая специализация в сфере ИИ

Распределенную сеть центров компетенций в сфере искусственного интеллекта необходимо сформировать в России, при этом регионы должны специализироваться на отдельных технологических направлениях с учетом потребностей местного бизнеса и уже существующей научной и кадровой базы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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