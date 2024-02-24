«Мощный рывок на Курахово»: ВС России вошли в Красногоровку: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 24 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 24 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: При поддержке артиллерии и БЛА российские военные смогли выйти к окраинам Невельского, а также выбить врага из посадок и водохранилища к юго-западу от села.