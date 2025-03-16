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Отстаивать чистоту Православия: Константин Малофеев напомнил о политическом завещании Святителя Григорий Паламы

Отстаивать чистоту Православия: Константин Малофеев напомнил о политическом завещании Святителя Григорий Паламы

Второе воскресенье Великого поста посвящено Святителю Григорию Паламе – греческому святому XIV века, которого почитают во всём православном мире.

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