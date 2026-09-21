Евгений Маслов отчитался о благоустройстве Курска

Евгений Маслов сообщил, что самая частая тема обращений курян — благоустройство. В ближайшее время живую изгородь подстригут на Гагарина, деревья на Серегина, 30, примут на баланс города, а на Клыкова, Победы, Серегина и Гагарина прорабатывается глубокая прочистка трубопроводов.