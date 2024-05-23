В Ижевске стартовал фестиваль «ЭХО БДФ — Удмуртия»

Ижевск. Удмуртия. 22 мая в Ижевске стартовал фестиваль «ЭХО БДФ» (0+). Его художественный руководитель, народный артист России Сергей Безруков в первый день дал два показа спектакля «Маленький принц» на сцене Театра оперы и балеты Удмуртии.