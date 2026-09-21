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Похороны легенды биатлона Чепикова собрали в Москве политэлиту и топовых спортсменов

В Москве простились с легендой уральского спорта, двукратным олимпийским чемпионом и на момент смерти действующим депутатом Госдумы от Свердловской области Сергеем Чепиковым.

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