Процесс локализации Little Goody Two Shoes от TinyMadness был ускорен! Команда TinyMadness, заним...

Процесс локализации Little Goody Two Shoes от TinyMadness был ускорен!Команда TinyMadness, занимающаяся неофициальным переводом игры Little Goody Two Shoes, поделилась радостной новостью о значительном прорыве в своей работе.
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