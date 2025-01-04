МВД РК обратилось к участникам дорожного движения

Министерство внутренних дел обратилось к участникам дорожного движения, передает Polisia.kz. — Уважаемые участники дорожного движения! В условиях ухудшения погоды каждый ваш шаг на дороге имеет решающее значение.
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