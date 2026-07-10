Прощайте, АЗС? Подполье заявило о новом этапе ударов по Украине и предупредило Киев о серьёзных проблемах

Координатор подполья заявил, что удары по топливной инфраструктуре Украины выходят на новый уровень. Какие серьёзные проблемы могут ждать Киев уже в ближайшее время? Прощайте, АЗС?Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев считает, что удары по украинской топливной инфраструктуре переходят в новую фазу.