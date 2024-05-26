Бывший советник лидера киевского режима Алексей Арестович* в беседе с ютуб-каналом UkrLife сказал, что, по его мнению, Коллективный запад, КНР и РФ уже на данный момент пришли к соглашению о завершении военного столкновения и разделе Украины.