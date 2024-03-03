Bloomberg: производители шоколада сокращают количество какао в продуктах

Производители шоколада сокращают вес кондитерских изделий, автоматизируют процесс и увеличивают производство продуктов с более низким содержанием какао из-за рекордно высоких цен на него, сообщает Bloomberg.
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