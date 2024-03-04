На ВМФ обсудили будущее сферы блогинга

3 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи национальный видеохостинг принял участие в круглом столе «Российская блогосфера в 2024», гостями которого стали Алина Зиннатуллина, генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» и генеральный директор Yappy Данила Овчаров .
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