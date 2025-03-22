Культуромания
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Культуромания

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Причиной смерти Голубкиной стала продолжительная болезнь

Причиной смерти Голубкиной стала продолжительная болезнь

Директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), депутат Мосгордумы Милена Авимская рассказала, что причиной смерти народной артистки РФ Ларисы Голубкиной стала продолжительная болезнь.

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