Причиной смерти Голубкиной стала продолжительная болезнь

Директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), депутат Мосгордумы Милена Авимская рассказала, что причиной смерти народной артистки РФ Ларисы Голубкиной стала продолжительная болезнь.
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