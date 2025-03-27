Могут ли внучку, убившую экс-мэра Самары, отправить на принудительное лечение?

Если экспертиза подтвердит, что у девушки есть проблемы с психическим здоровьем, ей назначат принудительное медицинское вмешательство Внучка бывшего мэра Самары Екатерина Бельская, которую обвиняют в убийстве Виктора Тархова и его супруги, ожидает результатов амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.
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