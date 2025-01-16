Диета не поможет: как постоянный стресс «раздувает» лицо

Плохой внешний вид часто объясняют усталостью, ранним старением и плохой экологией. В действительности же отечное и «помятое» лицо считается одним из серьезных поводов обратиться к врачу, потому что может указывать на высокий уровень гормона стресса в крови.
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