В России создали вакуумные транзисторы для космоса — они выдерживают радиацию и высокие температуры

Разработка НГТУ использует нанометровый вакуумный канал вместо полупроводника и рассчитана на высокочастотную радиоэлектронику Ученые Новосибирского государственного технического университета разработали конструкцию и технологию производства приборов вакуумной микроэлектроники, предназначенных для работы в экстремальных условиях.
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