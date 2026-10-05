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В России создали вакуумные транзисторы для космоса — они выдерживают радиацию и высокие температуры

В России создали вакуумные транзисторы для космоса — они выдерживают радиацию и высокие температуры

Разработка НГТУ использует нанометровый вакуумный канал вместо полупроводника и рассчитана на высокочастотную радиоэлектронику Ученые Новосибирского государственного технического университета разработали конструкцию и технологию производства приборов вакуумной микроэлектроники, предназначенных для работы в экстремальных условиях.

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