Генштаб не раскрывает, но будет "адское пламя": Прозвучал прогноз, который может исполниться в любой момент

S

Sergey

... обнищала Россия матушка умными людьми... что за сборная солянка? статья опубликована в 07:48 08.06.24 .... теперь о смысле взлетели (указан аэродром взлета) 4 "пташки", вышли 3 РК в море ждите удара в 02:30-03:30 ... невольно возникает мысль -не из палаты ли №6 сей корреспондент.....