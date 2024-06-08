Генштаб не раскрывает, но будет "адское пламя": Прозвучал прогноз, который может исполниться в любой момент

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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S
Sergey
... обнищала Россия матушка умными людьми... что за сборная солянка? статья опубликована в 07:48 08.06.24 .... теперь о смысле взлетели (указан аэродром взлета) 4 &quot;пташки&quot;, вышли 3 РК в море ждите удара в 02:30-03:30 ... невольно возникает мысль -не из палаты ли №6 сей корреспондент.....
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