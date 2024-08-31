Крашеная вода: Росконтроль назвал марки молока, которые лучше не брать даже по акции Юлия ЧелкановаНедавние исследования, проведенные организацией Росконтроль, выявили тревожные факты о качестве молочных продуктов на российском рынке.
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