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ТВЦ

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Москвичей предупредили о сильном дожде

Москвичей предупредили о сильном дожде

Сильные осадки ожидают столичный регион в среду, 14 октября. Об этом предупреждает жителей Москвы и Подмосковья региональный главк Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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