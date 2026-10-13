Москвичей предупредили о сильном дожде

Сильные осадки ожидают столичный регион в среду, 14 октября. Об этом предупреждает жителей Москвы и Подмосковья региональный главк Министерства по чрезвычайным ситуациям.
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