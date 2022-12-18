Джа Морэнт был удален с площадки за разговоры с болельщиком

Джа Морэнт был удален с площадки за разговоры с болельщиком

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт во время гостевого матча против «Оклахомы» (109:115) был удален с площадки за разговоры с болельщиком, сидящим в первом ряду.

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