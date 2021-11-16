Александр Лукашенко выдвинул требование России: ему нужны ракетные комплексы "Искандер". Он рассказал русским журналистам, что у имеющихся на вооружении его армии установок "Полонез" не хватает дальности, поэтому он "тормошит" Путина.
Лукашенко выдвинул требование России: "Мне надо ваши "Искандеры"
Комментарии
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Александр Глущенко
Ещё в 2017 году ООН признало , что "украина, белоруссия и молдова--являются самыми бедными страна в европе , на пост. советском пространстве" Хотя тогда украина жила богаче на 30 дол. своих товарок по нищете.
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59 мин.
Александр Глущенко
Сергей
Нужно дать...,раз батька просит.. И с ядерным зарядом.., как американцы дали...
не дадут и по рукам ещё на трескают.. Он слишком много на себя берёт.. Путин только европу успокоил "Россия является надежным поставщиком газа".. Этот придурок начал угрожать "перАкрою газ краником".. Он , что придурок забыл, как в 08 г. продал трубу, свой белоруский участок, подведя целое экономическое учение ))) Да и тогда не было у него краника, даже дырочки никакой. По сраке получит так ,что жопа гореть огнём будет. Сволочь он..
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